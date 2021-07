Ce mardi 20 juillet, un élu d’extrême droite italien, adjoint municipal à la sécurité de Voghera (nord), Massimo Adriatici, a tué par balle un Marocain au cours d’une rixe sur une place publique. Selon le chef du parti de l’élu, Matteo Salvini, il s’agit d’un acte de légitime défense. Elu de La Ligue, Massimo Adriatici est un ancien commandant de police. Selon l’agence Ansa qui a cité des sources proches de l’enquête, il a été assigné à résidence sous contrôle judiciaire et le parquet a ouvert une enquête pour acte de défense disproportionné.

La victime, un Marocain de 39 ans, a été touchée par une balle à la poitrine. Selon les médias locaux, le Marocain dérangeait une femme à l’extérieur d’un bar de Voghera, près de Padoue, quand Massimo Adriatici est intervenu. Ce dernier a fait appel à la police pour qu’ils viennent le maîtriser. Alors que les forces de l’ordre étaient en chemin, la victime s’est retournée vers l’élu municipal qu’il a commencé par bousculer. Alors qu’il est tombé au sol, l’élu a affirmé avoir tiré le pistolet qu’il portait sur lui.

“Il est inacceptable qu’un homme non armé puisse perdre la vie”

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook intitulée « pas de « far-west », l’ancien ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, ancien ministre de l’Intérieur, l’élu a été « victime d’une agression » et a agi « en état de légitime défense ». « Il a répliqué accidentellement par un tir qui a malheureusement tué un ressortissant étranger », a-t-il affirmé dans une déclaration qui semble être politique. « Il est inacceptable qu’un homme non armé puisse perdre la vie à cause d’un coup de feu tiré sur la place publique, comme si nous étions au Far West », a répondu la députée du Mouvement 5 Etoiles, Valentina Barzotti une opposante politique.