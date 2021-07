L’armée française vient de perdre un de ses membres au Liban. Delon un communiqué de l’Etat-major des armées, il s’agit en effet de l’adjudant-chef Ludovic Logez du 3e régiment de hussards, qui est décédé hier samedi 17 juillet 2021, d’une « crise cardiaque après une séance d’instruction sur le terrain ».

Le chef d’Etat-major des armées a présenté ses condoléances

Suite à la mort du militaire, l’armée française a présenté ses condoléances. « Le chef d’état-major des armées, le général François Lecointre, s’incline devant sa mémoire et adresse ses plus vives condoléances à sa famille et à ses proches » a souligné le communiqué. Le chef d’Etat-major des armées, le général François Lecointre a également présenté ses condoléances à la famille du défunt, sur le compte Twitter de l’armée française.

« Toutes mes pensées vont vers la famille, les proches et les frères d’armes de l’adjudant-chef Ludovic LOGEZ, décédé accidentellement ce jour au Sud-Liban. Il opérait au sein de l’opération #Daman depuis le 3 juin 2021 » a-t-il déclaré. Notons que le défunt prenait part depuis le mois de juin 2021, à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

[#CEMA] « Toutes mes pensées vont vers la famille, les proches et les frères d’armes de l’adjudant-chef Ludovic LOGEZ, décédé accidentellement ce jour au Sud-Liban. Il opérait au sein de l’opération #Daman depuis le 3 juin 2021 ». Général Lecointre pic.twitter.com/pMkYiBw6WT — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) July 17, 2021