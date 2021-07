Steve Jobs est décédé le 5 octobre 2011 à l’âge de 56 ans des suites d’un cancer du pancréas. L’homme depuis la création d’Apple computers avec Steve Wozniak, a été à fois l’image et le métronome de la société d’informatique qui finira par conquérir des segments importants du marché des téléphones cellulaires. En Janvier la société avait révélé 1 milliard de téléphones actifs et un chiffre d’affaires record de 111,4 milliards de dollars. Une lettre de candidature écrite de la main de Steve jobs en 1973 alors qu’il n’avait que 18 ans, est de nouveau aux enchères sur un site spécialisé.

Une troisième mise aux enchères…

En Mars, la lettre de candidature du fondateur Jobs avait été vendue pour la seconde fois aux enchères. Une vente aux enchères qui avaient duré plusieurs semaines pour se conclure à 222 400 dollars. Des milliers de dollars de plus que la première vente aux enchères qui elle s’était conclue en 2018 à 175 000 dollars. Cette fois, l’actuel propriétaire a décidé de remettre la lettre sur le marché. Mais avec une innovation.

Deux versions de la lettre seraient mises en vente, la version « physique » et la version « NFT ». Le NFT est un jeton non-fongible attribué à un objet virtuel auquel est associé un certificat d’authenticité. Les deux versions seraient mises aux enchères côte à côte durant des enchères qui ont débuté le 21 juillet dernier et doivent prendre fin ce 28 Juillet.

La lettre, une demande d’emploi désormais célèbre a été rédigée en 1973 peu près sa sortie du Collège. Un an plus tard, le jeune Jobs rejoindra Atari, une ancienne société de l’industrie du jeu-vidéo en tant que technicien. Là-bas il rencontrera Steve Wozniak et ensemble ils fonderont Apple Computers en 1976. Dans sa lettre, le fondateur d’Apple déjà se définissait comme ayant des capacités spéciales en « ingénierie et conception informatique » et une solide expérience avec les « ordinateurs et les calculatrices ». C’est en Aout 2011 que Steve Jobs, très affaibli par le cancer, démissionnera de son poste de Directeur général d’Apple.