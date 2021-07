Universal Music Africa a récemment signé un nouveau contrat avec le rappeur Booba, pour lancer un tout nouveau label sur le continent africain. Une grande nouvelle pour celui qui se fait également appeler « B2O », qui pourra désormais travailler directement sur le sol africain, avec des artistes locaux.

Le deal signé va également permettre à Universal Music Africa de disposer de l’ensemble du catalogue du rappeur afin de le diffuser un peu partout sur le continent. Un contrat qui confirme également l’arrivée du 92i Africai, la division africaine du label 92i lancé par Booba il y a quelques années déjà.

Booba lance le 92i Africain

Cela permettra à l’artiste de pouvoir produire des stars comme DopeBoy DMG (Sénégal) ou encore Didi B (Côte d’ivoire). Marketing, image de marque, production, promotion et tournées, le 92i Africai s’occupera de tout. Les locaux du bureau seront basés à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Dénicheur de talents, Booba a déjà produit des artistes francophones, comme Damso, Shay ou encore Bramsito.

Des artiste hip-hop africains bientôt signés

Le premier artiste à bénéficier de l’arrivée de Booba sur le continent africain, sera DopeBoy DMG. Artiste sénégalais, il chante aussi bien en wolof, qu’en français et en anglais. Son premier single, « Respect » est attendu pour le 23 juillet prochain. Une réussite annoncée selon Olivier Nusse, patron d’Universal France pour qui Booba est l’une des plus grandes stars du hip-hop mais également l’un des plus grands dénicheurs de talents.