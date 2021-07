Aux USA deux enfants étaient aux prises avec la justice américaine pour avoir de manière involontaire causé la mort d’un homme. L’affaire dans l’état de Caroline du Sud fait grand bruit, alors que le pays était encore choqué des récents meurtres attribués à des tireurs embusqués. Mais aussi et surtout, parce que l’âge des enfants incriminés, surprenait quelque peu, 8 et 9 ans. Mais le bureau du shérif du comté d’Oconee, où le meurtre a eu lieu, a jugé bon de lancer auprès de la Cour Familiale, une procédure en inculpation des enfants malgré leur jeune âge.

Un homicide involontaire

Le bureau du shérif du comté d’Oconee, a confié à la presse locale avoir introduit auprès de la Cour Familiale une ‘’pétition’’ en inculpation pour homicide involontaire. Aux États-Unis, une pétition est une demande écrite adressée au tribunal pour un type d’action en justice, comme l’octroi d’un divorce. Et ce tribunal peut être un tribunal de la famille, qui gère et juge les litiges entre les parents et personnes ayant la responsabilité parentale. Dans les affaires de délinquance juvénile, c’est le procureur du comté qui rédige la requête, et cette ‘’pétition’’ avait valeur de plainte.

Ainsi donc, le shérif du comté d’Oconee, Mike Crenshaw a-t-il révélé que bien qu’« il est encore indéterminé quel tir a finalement touché et tué M. Smith » et « (…) sur la base de la loi de la Caroline du Sud, stipulant que ‘’la main de l’un est la main de tous’’, (…) le tribunal de la famille a été saisi d’une requête visant à inculper les deux mineurs d’homicide involontaire ».

Dans les faits, Danny Andrew Smith, 62 ans, avait été retrouvé mort au volant de son tracteur alors qu’il était descendu faire des travaux dans la demeure familiale. C’est son épouse, inquiète de ne pas voir son époux revenir, qui avait alerté la police. Les premières constatations et premiers éléments d’investigation avaient révélé que M. Smith avait reçu une balle dans le dos ; et que la balle avait été tiré depuis une arme à feu de calibre 22. Une arme que les deux enfants, « 8 ans et 9 ans », des garçons, auraient pointé « dangereusement dans la direction du sexagénaire ».