La propagation du nouveau coronavirus (covid-19) continue de faire la une de la presse internationale. Ces derniers temps, ce sont les variants du virus qui préoccupent les scientifiques, surtout avec l’émergence du variant Delta qui est beaucoup plus contagieux. Un récent bilan d’un média français a examiné les progressions marquantes du virus pour cette semaine.

14 300 nouveaux cas par jour en France

Selon les chiffres de ce dernier, la situation continue de s’aggraver aux Etats-Unis et en Europe. En ce qui concerne la région Etats-Unis/Canada, on observe une explosion de nouveaux cas estimée à +62%. Cela, en dépit du fait qu’il y a une baisse des cas au Canada. Par ailleurs en Europe, l’augmentation de nouveaux cas est évaluée à +26%. L’étude n’a pas manqué de mentionner que l’épidémie a davantage progressé en France (+193%), avec 14 300 nouveaux cas par jour. Les données précisent que dans la majeure partie des deux zones (Europe et Etats-Unis), le variant Delta est devenu majoritaire. Cependant, c’est l’inverse qui est constaté en Afrique.

Le taux de contamination est venu à 9% pour l’Amérique Latine/Caraïbes

Toujours cette semaine, seulement la région Amérique latine/Caraïbes et le continent noir ont connu une amélioration. Ainsi, par rapport à la semaine précédente, le taux de contamination est venu à 9% pour l’Amérique Latine/Caraïbes et à 11% pour l’Afrique. Notons que selon le bilan de l’étude, arrêté hier jeudi 22 juillet 2021, ce sont 521 800 contaminations qui ont été reportées par jour, durant cette semaine, dans le monde entier.