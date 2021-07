Dans le cadre d’une vaste enquête approuvée par Pape François au Vatican, dix personnes, dont le cardinal Angelo Becciu, anciennement chargé de nommer les saints, ont été accusées de crimes financiers. Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé ce samedi que le président du tribunal pénal du Vatican, Giuseppe Pignatone, a ordonné l’inculpation du cardinal Angelo Becciu et de neuf autres personnes.

Le cardinal Becciu, qui a démissionné l’année dernière de la tête de la Congrégation pour la cause des saints au milieu d’un scandale financier, a été inculpé de crimes, notamment de détournement de fonds et d’abus de pouvoir. Le cardinal a été accusé l’an dernier d’avoir viré une somme équivalant à 100 000 $ à une association caritative contrôlée par son frère et d’avoir exhorté une conférence des évêques italiens à faire un don de 300 000 $.

Détournement de fonds et de violation de la confidentialité

Alors que Becciu a admis les actions, il a soutenu qu’elles avaient été faites uniquement pour soutenir les œuvres de son frère. Une femme qui travaillait pour lui a également été accusée de détournement de fonds, selon le Saint-Siège. L’enquête a également abouti à des accusations contre Tommaso Di Ruzza et René Brülhart, anciens dirigeants de l’unité de renseignement financier du Vatican. Selon le Saint-Siège, Brülhart a été accusé d’abus de pouvoir, tandis que Di Ruzza a été accusé de détournement de fonds et de violation de la confidentialité.

Maintenir des finances propres

Pendant ce temps, deux courtiers italiens, Gianluigi Torzi et Raffaele Mincione ont été accusés de détournement de fonds, de fraude et de blanchiment d’argent, Torzi étant également accusé d’extorsion. Le Vatican a également annoncé des accusations telles que fraude et détournement de fonds contre quatre sociétés, dont une aux États-Unis. Le Saint-Siège a déclaré que les accusations seraient désormais portées devant le tribunal pénal du Vatican pour poursuites et défense, la première audience étant prévue le 27 juillet.

Les actes d’accusation interviennent après que le pape a engagé en octobre le Vatican à maintenir des finances « propres », en rencontrant une équipe d’une douzaine d’enquêteurs de Moneyval, l’agence du Conseil de l’Europe impliquée dans les enquêtes sur la criminalité financière. Le pape avait déclaré alors que l’enquête visait à « surveiller les mouvements d’argent et à intervenir dans les cas où des activités irrégulières voire criminelles sont détectées ».