En Avril déjà, le géant chinois de la téléphonie, Huawei avait montré des signes de fébrilité. Selon les experts, la compagnie chinoise a subi cette année plus qu’aucune autre le contrecoup de ses démêlés avec le gouvernement américain en plus de la situation sanitaire globale qui a fortement impacté l’économie. Ce n’était qu’une question de temps avant que l’activité mobile de Huawei ne soit durement touchée. Alors que l’ensemble du marché des smartphones se développait, Huawei s’est vu bouté hors du top 5 par ses propres rivaux chinois.

Huawei supplanté par Vivo, Oppo, Xiaomi, Apple et Honor

Au premier semestre 2021, les expéditions globales du marché chinois de la téléphonie ont atteint 164 millions d’unités, soit une augmentation de 6,5% d’une année sur l’autre. Mais selon un rapport récent, cette tendance à la hausse a connu une légère inclinaison avec une baisse de 11,0 %. Seulement 78,1 millions d’unités livrées au deuxième trimestre 2021. En termes de performances individuelles, les 5 premiers fabricants sont Vivo, Oppo, Xiaomi, Apple et Honor. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Huawei n’est pas dans le top 5 en Chine. Avec Xiaomi faisant une entrée fracassante dans le top 3 des classements mondiaux derrière le coréen Samsung et devant l’américain Apple.

En Chine cependant Xiaomi n’est que troisième en termes de part du segment avec 13,04 millions d’unités expédiées ainsi qu’une part de marché de 17,2%. Le premier en chine étant Vivo, avec 18,6 millions d’unités et une part de marché de 23,8%, suivi par Oppo avec une livraison de 16,5 millions d’unités et une part de marché de 21,1%. Mais même ici, Apple dame le pion à Huawei en se positionnant à la quatrième place avec 8,6 millions d’unités et une part du marché chinois de 10,9%. La cinquième place, grosse surprise, mais également grosse humiliation pour Huawei, se retrouve Honor, ancienne filiale de Huawei et qui n’a obtenu qu’en Novembre dernier son indépendance.

Une situation dont semble être conscient l’entreprise, qui reconnait être en train de « lutter pour survivre ». « 2021 sera une autre année difficile pour nous, mais c’est aussi l’année où notre future stratégie de développement commencera à prendre forme », a déclaré il y a peu, Eric Xu, président de Huawei dans un communiqué de la société. Le communiqué ajoutant en substance : « Quels que soient les défis qui se présentent à nous, nous continuerons à maintenir la résilience de notre entreprise. Pas seulement pour survivre, mais le faire de manière durable. Comme toujours, nous resterons concentrés sur les besoins de nos clients et continuerons à offrir une valeur commerciale pratique ».