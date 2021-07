Suite à la diffusion de la vidéo dans laquelle nous pouvons voir les footballeurs Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se moquer d’employés asiatiques, au niveau de leur physique et de leur langue, l’éditeur Konami a confirmé qu’il ne souhaitait pas renouveler son contrat avec le second. Depuis quelques temps maintenant, Griezmann est l’ambassadeur de la marque.

Datant de 2019, la vidéo a refait surface il y a quelques jours avant de tourner sur les réseaux sociaux. Nous pouvons y voir Dembélé se moquer du physique et de la langue des techniciens en poste dans sa chambre. Antoine Griezmann, s’il ne parle pas, semble amusé. Niant les faits, les deux joueurs ont finalement présenté leurs excuses.

Ousmane Dembélé et Griezmann, en pleine tempête

Pour autant, l’éditeur Konami n’a pas été convaincu. Antoine Griezmann ne sera plus l’ambassadeur du contenu Yu-Gi-Oh ! De même, le joueur pourrait bien ne pas apparaître dans la prochaine version du jeu PES, Pro Evolution Soccer. De quoi agacer le club du FC Barcelone, qui doit gérer de nombreuses polémiques.

Rakuten, prêt à partir ?

En effet, le club fait face à de graves problèmes économiques. Hiroshi Mikitani, patron de Rakuten, a récemment fait savoir qu’il allait réclamer des comptes au FC Barcelone. Si nous ne savons pas encore quelles seront les conséquences, nous savons déjà que la firme verse 55 millions par an au club Blaugrana. Un départ pourrait avoir de grosses conséquences.