Celles et ceux qui voudraient effectuer un voyage dans la nature peuvent participer à la loterie lancée par le richissime entrepreneur britannique Richard Branson. Cet homme qui est le premier milliardaire à avoir fait son excursion dans l’espace a mis en jeu deux tickets par le canal de sa société Virgin Galactic. Selon les informations rapportées par les médias sur ce sujet, les lauréats pourront prendre part au voyage dans l’espace à bord du VV Unity spaceplane.

Les participations seront clôturées le 1er septembre

Il s’agit en effet du même appareil qui aura servi au milliardaire à effectuer son voyage. Les heureux gagnants auront droit à une visite guidée du Spacesport America, le spatioport de la société basée à Las Cruces au Nouveau-Mexique. La date limite de la fin de la loterie est fixée au 1er septembre. A en croire les précisions de la société Virgin Galactic le gagnant de la loterie sera connu vers le 29 septembre.

200.000 ou 250.000 dollars pour le billet

Les critères pour participer à ce concours se résument juste à avoir plus de 18 ans et être vacciné contre le Covid-19. Celles et ceux qui n’auront pas la chance de remporter les tickets devront juste prendre billet qui est vendu entre 200.000 et 250.000 dollars. « Rien de mieux ne peut vous préparer aux vues époustouflantes de notre planète brillante et de la galaxie environnante. Vous êtes maintenant libre de flotter dans la cabine », peut-on lire sur la page Facebook créée par Virgin Galactic.