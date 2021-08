La situation sanitaire est toujours au coeur de l’actualité. Depuis plus d’une an et demi, le monde est secoué par une pandémie qui fait des millions de victimes. Fort heureusement, des laboratoires ont mis au point des vaccins pour freiner la propagation du vaccin. Mais à l’étape actuelle, une bonne partie de la population mondiale n’est pas encore vacciné. Avec les variants qui se multiplient ses derniers mois, le nombre de cas ne cessent de grimper au jour le jour.

Cette situation s’est généralisée avec l’apparition du variant Delta qui sévit actuellement. L’occident n’est pas épargné encore moins les états africains. C’est le cas du Sénégal qui fait face à une 3è vague avec une hausse fulgurante du nombre de cas confirmés de Covid-19. Devant cette situation qui appelle à la réflexion, un médecin a saisit sa plume pour adresser quelques mots au numéro 1 sénégalais, le Président Macky Sall.

15 jours de confinement

Dr Cheikh Omar Thierno Koné puisque c’est de lui qu’il s’agit a envoyé une lettre au Président Macky Sall dans laquelle il lui a fait une recommandation pour maitriser la propagation du virus à l’heure où le variant Delta fait de nombreuses victimes dans son pays. L’anesthésiste réanimateur propose au Président Macky Sall un nouveau confinement de Dakar pour 15 jours dans le cas où les hôpitaux sont débordés pour ne pas que les cas ne deviennent des clusters et pour éviter la naissance des foyers épidémiques explosifs