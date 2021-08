Le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a organisé une conférence grand public le lundi 02 août dernier à Bohicon. C’est dans le cadre des célébrations des 61 ans d’indépendance du pays. Jacques Ayadji, le président du parti a saisi l’occasion pour rappeler la symbolique du 1er août. Une date qui marque le début de l’autodétermination du Bénin et qu’on devrait mettre à profit pour se poser des questions sur notre pays, selon le Directeur général des Infrastructures.

En effet, d’après lui, il faudrait qu’on se demande : ” D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ? ” Des interrogations légitimes au regard de “notre vécu ces 60 dernières années, marquées par des hauts et des bas et une dépendance insupportable à bien des égards” croit savoir le chef de parti.

“Talon fait bouger les lignes dans tous les domaines”

L’homme reconnait par ailleurs les efforts faits par le régime actuel dans tous les secteurs pour développer le pays. « Le président Patrice Talon par son courage, fait bouger les lignes dans tous les domaines » dira-t-il. Rappelons que le Parti Moele-Bénin appartient à la mouvance présidentielle tout comme le Bloc Républicain, l’Union Progressiste et le PRD. Il a enregistré ces dernières semaines plusieurs défections mais ne s’affole pas pour autant.