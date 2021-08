Le 25 août 2001, Aaliyah, icône américaine alors de la music pop, est montée à bord d’un Cessna 402-B bimoteur avec plusieurs autres collègues. Presque immédiatement après le décollage de Marsh Harbor, l’avion s’est écrasé près de la piste et un incendie s’est déclaré. Aaliyah, alors âgée de 22 ans, ainsi que les huit autres passagers ont péri. En 2003, un pathologiste a témoigné lors d’une enquête des services légistes de Nassau qu’« elle avait été tuée de graves brûlures et d’un traumatisme crânien». Dans un nouveau livre à paraitre le 19 août prochain, des allégations sont apparues selon lesquelles Aaliyah avait été mise sous médicaments et dormait profondément avant d’embarquer sur le vol aux Bahamas.

Une mort pressentie…

Cette nouvelle information, est relatée dans le livre à paraitre Baby Girl: Better Known as Aaliyah de l’auteur et journaliste musicale acclamée Kathy Iandoli. Et que l’auteur a obtenu du témoignage de Kingsley Russell, dont la famille exploitait un service de taxi aux Bahamas. Peu de temps après la mort de Kobe Bryant en février 2020, Russell a réalisé une vidéo YouTube maintenant supprimée où il expliquait que le crash du basketteur lui avait rappelé celui de la pop star Aaliyah.

Russell, qui avait 13 ans à l’époque, était avec l’équipe d’Aaliyah en tant que bagagiste lorsque sa belle-mère les a conduits à l’aéroport. Selon Russel, la star avait aux moments des faits de fortes appréhensions à prendre l’avion ce soir-là, des appréhensions si soutenues qu’elle aurait refusé de monter dans l’avion et que cela lui avait causé des maux de tête. C’est donc assommée à coup de somnifères, inconsciente et profondément endormie, que la chanteuse avait été transportée à bord, pour ce qui allait être son dernier voyage en avion.

Selon certaines informations, l’avion aurait été considérablement surchargé et le pilote, Luis Morales, avait été mis en liberté surveillée pour possession de crack moins de deux semaines avant le vol. Et l’auteure d’écrire : « La personne qui, selon moi, avait le plus de bon sens au monde avait le bon sens de ne pas monter dans l’avion. Le fait qu’elle soit si catégorique, qu’elle reste dans le taxi, qu’elle refuse, ce sont des choses que nous n’avons jamais su ». Le corps d’Aaliyah a été retrouvé à près de 6 mètres de l’épave, elle était toujours attachée à son siège, affalée sur la gauche avec son siège replié, selon le livre. Un rapport d’autopsie a conclu que sa survie était « impensable », citant ses brûlures étendues et un traumatisme crânien majeur.