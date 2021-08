L’option relative à l’accueil des Afghans en France n’est pas du goût de tout le monde. En effet, le journaliste et polémiste français Eric Zemmour a profité de l’occasion de l’émission « Face à l’Info » pour donner son point de vue sur cette actualité. On retient de son intervention que la France n’a aucune obligation d’accueillir sur son territoire les Afghans qui fuient le gouvernement des Talibans.

Pour l’éditorialiste français, les Afghans et les Talibans ont beaucoup de choses en commun. « Nous n’avons aucun devoir d’accueillir le moindre Afghan. Les Afghans sont de grands guerriers, alors s’ils ne sont pas contents du gouvernement taliban, qu’ils le combattent. », a martelé l’essayiste français au cours de l’émission en invitant les Afghans au combat plutôt qu’à la fuite dans d’autres pays.

Un appel au combat

« Quand dans un pays on n’est pas d’accord avec le régime qui s’installe, on le combat », a réaffirmé le journaliste français qui s’illustre par ses propos contre l’Islam et le phénomène de l’Immigration et qui continue d’entretenir le flou sur sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle en France. Notons que les opérations d’évacuations devront prendre fin ce 31 août selon le calendrier qui avait été retenu.

