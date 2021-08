Un enseignant du secondaire a été jugé ce mardi pour avoir tué un homme et l’avoir mangé. Le professeur de mathématiques et de chimie, qui n’a été identifié que dans les médias allemands sous le nom de Stefan R en vertu des lois strictes du pays sur la protection de la vie privée, était devant le tribunal aujourd’hui après avoir prétendument tué un technicien de lignes électriques et mangé des parties de son corps.

Stefan R, 41 ans, aurait rencontré la victime de 43 ans, identifiée sous le nom de Stefan T, sur un site de rencontres l’année dernière. Il est accusé d’avoir tué Stefan T, d’avoir morcelé son corps et de l’avoir jeté à plusieurs endroits à travers Berlin. Le suspect était assis droit et immobile sur le sur banc alors que l’acte d’accusation contre lui était lu par un tribunal régional de Berlin.

Motivation sexuelle sadique

L’équipe juridique de Stefan R a déclaré qu’il ne commenterait pas les allégations portées contre lui pour le moment. L’accusation a déclaré qu’elle soutiendrait qu’il y avait une « motivation se*uelle sadique cannibale pour le crime » après que le suspect aurait mangé des parties de sa victime. Les colocataires de Stefan T avait signalé sa disparition lorsqu’il n’est pas revenu après son départ en septembre dernier peu avant minuit.

Deux mois après la disparition de la victime, ses restes ont été retrouvés par un promeneur de chien dans une zone boisée de la banlieue de Berlin. Des tests médico-légaux ont confirmé que les restes appartenaient à Stefan T. Cette évolution a fait passer l’affaire d’une personne disparue à une enquête pour meurtre. Les chiens renifleurs ont pu trouver des restes dans toute la ville. Les procureurs ont affirmé aujourd’hui qu’il n’y avait aucune preuve que Stefan T ait “consenti” à son assassinat.

Stefan R avait exprimé un intérêt pour le cannibalisme

La police allègue que des recherches sur Internet ont montré que Stefan R avait exprimé un intérêt pour le cannibalisme et avait recherché des forums liés au cannibalisme. D’autres recherches sur Internet montrent que les deux hommes se sont rencontrés sur un portail de rencontres en ligne, a indiqué la police. Les procureurs affirment que des scies et des couteaux ont été trouvés dans l’appartement de l’accusé ainsi que des traces de sang et plusieurs kilogrammes d’un produit chimique. Le procès devrait durer jusqu’à la mi-octobre.