L’empereur de la Fraternité Ogboni Kabiessi Owolobè et 8 de ses ministres étaient ce mardi matin 10 août devant les juges du Tribunal de première instance de Cotonou. Ils sont inculpés pour « coups et blessures volontaires » et complicité de coups et blessures volontaires sur un jeune homme qui servait sous les ordres du Kabiessi Owolobè. En dehors de ce dernier qui comparaissait libre, ses huit autres ministres étaient depuis plusieurs semaines dans les liens de la détention. Six d’entre eux ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

L’empereur plaide non coupable

Seuls 3 dont l’empereur ont plaidé non coupables selon le journal Le Matinal qui a rapporté l’information. Rappelons que la victime avait été sévèrement bastonnée dans le palais de Kabiessi Owolobè par les ministres de l’empereur. La vidéo de la flagellation est apparue sur les réseaux sociaux le 18 juillet dernier et a provoqué un vif émoi auprès de ceux qui l’ont visualisé.

Le jeune homme, présenté comme le secrétaire du Palais serait toujours en soins intensifs selon l’avocat Me Filibert Béhanzin. Le procès a été renvoyé au 07 septembre prochain. Les 8 prévenus vont donc retourner en prison et l’empereur à ses occupations en attendant le prochain rendez-vous devant les tribunaux.