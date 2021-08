Un ancien Royal Marine qui a fait campagne pour que des dizaines de personnes et des centaines d’animaux de son refuge soient évacués d’Afghanistan s’est vu offrir une lueur d’espoir après que le secrétaire à la Défense, Ben Wallace ait déclaré que des responsables britanniques l’aideraient. Paul Farthing, connu sous le nom de Pen, avait déjà reçu l’autorisation de faire sortir son personnel, mais a continué à travailler avec des partisans pour sécuriser le passage de 140 chiens et 60 chats dont ils s’occupaient au refuge Nowzad qu’il a fondé à Kaboul après avoir servi dans l’armée britannique en Afghanistan.

« Maintenant que le personnel de Pen Farthing a été autorisé à se manifester, j’ai autorisé le ministère de la Défense à faciliter leur traitement aux côtés de tout autre personnel éligible. À ce stade, s’il arrive avec ses animaux, nous chercherons un créneau pour son avion », a tweeté Ben Wallace ce mercredi 25 août. « S’il n’a pas ses animaux avec lui, lui et son personnel peuvent embarquer sur un vol de la RAF. J’ai toujours été cohérent, en veillant à ce que les personnes les plus à risque soient traitées en premier et que le facteur limitant ait été le flux vers le côté piste et non la capacité de l’avion, » ajouté Wallace

Un Airbus A330 affrété à titre privé

Deux jours plus tôt, il avait été annoncé que le gouvernement britannique avait accordé des visas à tout son personnel et à leurs personnes à charge, soit au total 68 personnes. Mais l’évacuation des animaux du refuge, un plan nommé Opération Ark, était restée un point de friction. Wallace avait insisté sur le fait que les animaux devraient attendre car le Royaume-Uni donnerait la priorité à l’évacuation des personnes à bord des vols de la RAF au départ de Kaboul. Les partisans de Nowzad ont annoncé mardi qu’un Airbus A330 affrété à titre privé, financé par des dons, était en attente pour se rendre à Kaboul pour sauver les travailleurs et les animaux du groupe.

Les gens sont prêts à accueillir les animaux

Farthing a précédemment déclaré que les animaux seraient transportés dans la soute de l’avion et qu’une fois son personnel hébergé, tous les sièges disponibles dans l’avion pourraient être occupés par d’autres personnes autorisées au passage par les autorités britanniques, le vol pouvant transporter 250 passagers en le total. Auparavant, un partisan de Nowzad au Royaume-Uni, le vétérinaire Dr Iain McGill, avait déclaré que les gens étaient prêts à accueillir les animaux une fois amenés en Grande-Bretagne.