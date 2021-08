L’ancien président de l’Afrique du sud, Jacob Zuma, 79 ans, purge une peine de 15 mois à la prison d’Estcourt dans sa province natale du KwaZulu-Natal après avoir défié une ordonnance du tribunal lui intimant l’ordre de participer aux auditions de l’instruction sur son dossier. Mais vendredi dernier, des préoccupations médicales ont vu son transfert dans un hôpital à l’extérieur de la prison pour observations. Une occasion que n’a pas hésité à se saisir, son équipe juridique a demandé le report du procès au mois de septembre. Une demande accordée par la Haute Cour de Pietermaritzburg.

Un report d’au moins un mois…

Le chef de l’Etat de 79 ans fait face à « 16 chefs d’accusation d’escroquerie, de corruption et de racket liés à l’achat en 1999 d’avions de chasse, de patrouilleurs et d’équipements auprès de cinq sociétés d’armement européennes » lorsqu’il était vice-président le tout pour une valeur de 5 milliards de dollars. Il est également accusé d’avoir accepté des pots-de-vin du géant français de matériels de défense Thales, qui a également été inculpé de corruption. Zuma et Thales ont plaidé non coupables. Avec Jacob Zuma faisant une peine de prison dans le Kwazulu-Natal en attendant son procès. Du moins jusqu’à ses problèmes de santé vendredi dernier. Aucuns détails n’a

Mardi, un tribunal sud-africain a de nouveau reporté le procès pour corruption de l’ancien président Jacob Zuma au 9 septembre suite à son hospitalisation. Le juge de la Haute Cour de Pietermaritzburg, Piet Koen a également accédé mardi à une demande de l’avocat de l’État, Wim Trengove requérant que l’État nomme son propre médecin pour examiner si Zuma est « effectivement inapte à subir son procès ». Une demande à laquelle le collège juridique de l’ancien président à renchérit.

« Les parties ont désigné le 9 septembre comme prochaine date. Il se pourrait bien que, par prudence, nous puissions désigner non seulement la date du 9, mais le 9, le 10 et le 11. En supposant que le rapport médical soit négatif, nous n’utiliserons évidemment que le 9, mais s’il est positif, nous utiliserons ces dates comme provisoires », a déclaré l’avocat de Zuma, Dali Mpofu. Le procès a déjà été reporté à plusieurs reprises, l’équipe légale de l’ancien président s’étant évertuée à déposer une série de requêtes pour que les charges soient abandonnées.