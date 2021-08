Après s’en être prise à Ariel Sheney suite à la sortie du single Tala N’dilé en featuring avec DJ Arafat, contre son avis, à l’occasion du deuxième anniversaire de décès de la légende du Coupé-Décalé, Logbo Valentine alias Tina Glamour a pris à partie la veuve de son fils, Carmen Sama. Invitée sur l’émission télévisée PeopL’Emik de la RTI 3, la mère du défunt artiste a exprimé sa colère vis-à-vis de sa belle-fille Carmen Sama dans le contexte de la célébration du deuxième anniversaire de décès de feu DJ Arafat.

Tina Glamour en veut principalement à sa belle-fille en raison de son absence à la commémoration de l’an 2 du décès de Ange-Didier au domicile de sa belle-famille, et également pour avoir fait des dons au nom de ses petits-enfants. « Elle a pris la maman de Maël, elles sont parties se trémousser. Elle ne m’a pas informée. Tu ne peux pas être là, te taper la poitrine que tu es la femme d’une grande star comme ça. Tu délaisses sa famille, et tu t’en vas faire tes dons. Je suis fâchée contre elle », a-t-elle déclaré.

“ça suffit comme ça”

« Je suis fâchée contre Aïcha. Parce que moi, mon enfant qui est mort là, ce n’est pas un moins-que-rien. Et si aujourd’hui elle a cette aisance-là, c’est par rapport à l’enfant que j’ai gardé neuf mois dans mon ventre. Elle m’a démontré qu’aujourd’hui vraiment, tu ne t’intéresses pas à maman Tina, et je pèse mes mots. Je dis devant la caméra ici, ce n’est pas à l’anniversaire de la mort d’Ange Didier qu’elle doit aller faire des dons. D’habitude quand on clash Carmen, c’est du cinéma. Arrêtez d’exposer mes petits-enfants, voilà, ça suffit comme ça », a jouté Maman Tina.

Les internautes en colère

Par ailleurs, il semble qu’elle a commencé par en faire de trop agace les internautes qui à leur tour ont commencé à se mettre en colère contre elle. « Vraiment cette femme nous emm*rde maintenant c’est toi seule tu as perdu enfants ou bien npk », a commenté un internaute sur Facebook.