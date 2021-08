Après avoir développé le vaccin contre le nouveau coronavirus, la société de biotechnologies américaine Moderna a visiblement orienté ses recherches sur le vaccin contre le virus du VIH/Sida. Selon les informations rapportées sur cette recherche, des essais cliniques seront lancés ce 19 août pour effectuer des tests. A en croire un document qui a été publié sur ClinicalTrials, au total 56 personnes prendront part à l’essai clinique. L’âge des participants est compris entre 18 et 50 ans.

Les essais cliniques pour deux ans

Les essais cliniques dureront deux ans selon les précisions qui ont été faites. Le choix des participants au test a été fait selon plusieurs critères. Aucun d’entre eux n’est par exemple infecté par le virus. La technique qui sera utilisée lors de cet essai est celle de l’ARN Messenger.

Le laboratoire pharmaceutique avait déjà utilisé ce processus pour le développement du vaccin mis sur pied contre le nouveau coronavirus. Le but ultime du vaccin est le développement des cellules « immunitaires » pour réagir en cas d’attaque d’un agent infectieux. Les scientifiques ont tout de même tenu à faire la différence entre le VIH/Sida et le coronavirus.

Une différence entre le coronavirus et le VIH

« Le VIH est un virus très différent du Sars-CoV-2 en ce qu’il s’intègre, c’est-à-dire qu’il a pour particularité d’intégrer son matériel génétique dans le chromosome des cellules qu’il infecte. Cela le rend beaucoup plus difficile à cibler puisqu’il se transmet d’une cellule à une autre et qu’il peut rester en dormance (latence) dans la cellule infectée et se réactiver à tout moment », a expliqué le Dr Jean-Christophe Paillart dans les colonnes de Numerama.