Plusieurs décennies après l’assassinat de Thomas Sankara, le procès dans le cadre de cette affaire s’ouvrira le 11 octobre prochain au Burkina Faso. L’annonce a été faite ce mardi 17 août par le canal d’un communiqué. Selon le document qui a été transmis à la presse par le procureur militaire du Burkina Faso, une douzaine de personnes seraient mises en cause dans l’affaire.

Un procès “public”

« Le procès des personnes mises en cause dans l’affaire de l’assassinat du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons s’ouvrira le lundi 11 octobre 2021 à partir de 9 h (GMT et locales) », indique le communiqué tout en précisant que le procès qui sera « public » se tiendra « dans la salle des banquets de Ouaga 2000 ». Parmi les mis en cause, figure en bonne place, l’ancien président du Burkina Faso Blaise Compaoré.

“Attentat à la sûreté de l’Etat”

Cet ancien proche collaborateur de Thomas Sankara ainsi que les autres co-accusés seront jugés pour « attentat à la sûreté de l’État », « complicité d’assassinats » et « complicité de recel de cadavres ». Il y a quelques mois, l’affaire avait été renvoyée devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Ce renvoi a été possible suite à la confirmation des charges contre les principaux accusés.