L’ancien président américain Donald Trump ne cesse de s’en prendre à son successeur démocrate Joe Biden, depuis que les talibans ont pris de force le pouvoir en Afghanistan. Depuis ce temps, le milliardaire américain a appelé ce dernier à démissionner. Par ailleurs, l’explosion qui a eu lieu hier jeudi 26 juillet 2021 à Kaboul s’est présentée comme une occasion pour l’ancien locataire de la Maison Blanche de s’en prendre une fois de plus à Joe Biden.

13 militaires américains tués

Dans un communiqué, Donald Trump a estimé que « cette tragédie n’aurait jamais dû avoir lieu, ce qui rend notre peine encore plus profonde, et plus difficile à comprendre ». Notons que l’explosion qui a eu lieu près de l’aéroport de Kaboul a fait plusieurs victimes à savoir treize militaires américains et plus d’une dizaine de blessés. Elle a fait réagir notamment plusieurs figures du camp républicain comme le chef de la minorité républicaine au Sénat Mitch McConnell qui a déclaré que « cette attaque meurtrière offre le rappel le plus clair possible que les terroristes n’arrêteront pas de combattre les Etats-Unis juste parce que nos politiques se lassent de les combattre ».

Pour rappel, suite au double attentat suicide qui s’est produit en Afghanistan, ce dernier a été revendiqué par le groupe terroriste Etat Islamique. Dans un communiqué publié à travers son agence de propagande Amaq, il avait souligné qu’un de ses membres s’était approché moins de cinq mètres de plusieurs militaires américains.