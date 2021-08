Ce 04 Aout, l’ancien président Barack Obama célèbre ses 60 ans. Un moment particulier que l’ancien président a voulu marquer d’une pierre blanche en organisant une fête mémorable avec des centaines d’invités, dont un parterre significatifs de célébrités. Seulement l’annonce de cette fête qui devait avoir lieu ce samedi et voir se côtoyer près de 700 personnes, a été vigoureusement critiquée par des américains, notamment par ceux appartenant au camp politique adverse, le Parti des républicains. Ce Mercredi, la famille Obama via le porte-parole de la famille annonçait qu’en raison de « préoccupations concernant la variante Delta hautement transmissible de Covid-19 », la fête telle que prévue n’aurait plus lieu. Et qu’une cérémonie intime serait faite à la place.

De 700 à une soixantaine d’invités…

L’annonce de la « méga » fête des Obama ce samedi, a soulevé une vive controverse aux USA. Les membres du parti des Républicains ne s‘étaient pas fait prier pour dénoncer, un « dangereux événement super propagateur ». Accusant au passage Barack Obama de refuser de s’appliquer à lui-même, les mesures de restrictions et les règles de prévention dont ils se sont faits, lui et son épouse, les médiatisés défenseurs. Pourtant, la fête d’anniversaire de l’ancien président devait auparavant avoir lieu à l’extérieur, et suivre tous les protocoles de santé publique des institutions sanitaires en première ligne dans le pays contre la pandémie. Avec en outre, des tests pour les invités et un coordinateur de la sécurité Covid sur place.

Mais ce mercredi, suite aux critiques, Hannah Hankins, porte-parole de l’ancien président, a déclaré dans un communiqué qu’ « en raison de la nouvelle propagation de la variante Delta au cours de la semaine dernière, le président et Mme Obama ont décidé de réduire considérablement l’événement pour n’inclure que famille et amis proches ». Un groupe restreint qui selon la presse locale ne devrait contenir plus de 60 personnes. Selon de personnes proches du couple célèbre, la décision d’annuler la fête serait essentiellement due au fait que les autorités sanitaires du pays avaient énoncé de véritables inquiétudes quant à la propagation du variant Delta.

De fait, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré dans un document interne que la variante Delta était beaucoup plus contagieuse et plus susceptible de briser les protections vaccinales que toutes les autres versions connues du virus. Ainsi donc selon la porte-parole Hankins, le président Obama apprécierait que les déjà ‘’anciens’’ invités « envoient leurs vœux d’anniversaire de loin » les assurant de sa « hâte » de pouvoir les « voir (…) bientôt ».