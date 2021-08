L’international argentin Lionel Messi a occupé ces derniers jours l’actualité du football. Après l’annonce de son départ par le président de son ancien club, FC Barcelone, Joan Laporta, la destination future du footballeur n’était pas connue. Mais depuis ce mardi 10 août 2021, la star du ballon rond est arrivée au Paris Saint-Germain, au grand bonheur des supporters parisiens.

Les noms seront moins importants que les performances

Le départ de La Pulga laisse cependant un grand vide dans son ancien club, qui a perdu un poids lourd. Maintenant que Lionel Messi ne fait plus officiellement partie des blaugranas, le barça n’aura plus la possibilité de compter sur lui pour garder ses sponsors. C’est l’analyse faite par l’expert en finances, Marc Ciria, qui, dans une interview accordée au média sportif espagnol Marca, a estimé que les noms seront moins importants que les performances au FC Barcelone. « A partir de maintenant, pour garder les sponsors, les performances de l’équipe seront plus importantes que les noms, mais il est clair que le départ de Messi aura des conséquences pour le club en termes de sponsors » a-t-il déclaré.

Pour Marc Ciria, « leurs performances sportives seront la clé pour garder les sponsors à bord », soulignant que « Messi leur a raconté une histoire et maintenant ils se retrouvent sans ça ». Notons que les choses se passent déjà mal pour le barça. Avec des difficultés financières à surmonter, le club catalan vient de voir la valeur de sa marque baisser de 11%.