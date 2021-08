Après plus de deux décennies passées au Barça, le club espagnol a annoncé jeudi la fin du contrat de son attaquant Lionel Messi, le même jour que celui-ci est rentré de ses vacances après son sacre à la Copa America. Cette rupture très surprenante est intervenue alors que l’attaquant sextuple Ballon d’or, s’était rendu à Barcelone dans l’espoir de se mettre d’accord sur les détails de l’annonce de son nouvel accord de cinq ans, qui verrait son salaire réduit de 50% et de discuter des préparatifs du match amical contre la Juventus.

D’après Skysport, Lionel Messi serait “choqué“et”surpris“par la révélation dramatique qui a également choqué des millions de fans et les journalistes. L’impossibilité d’un nouvel accord avec le joueur est dû à un problème financier à en croire le président du club.Lors d’une conférence de presse vendredi matin, le président Joan Laporta a exposé les problèmes financiers qui font que le club ne peut pas se permettre un nouveau contrat pour le joueur de 34 ans.

Pas de plan B

Bien que le joueur, l’un des meilleurs de l’histoire du football, ait proposé de réduire davantage son salaire et de renégocier d’autres termes lors des discussions avec le club, le salaire qu’il a proposé, dans leur structure salariale du club, ne leur permet toujours pas de dépenser moins 95% des revenus du Barça en salaires des joueurs. Alors qu’il n’avait pas envisagé de quitter le club si tôt, Messi n’avait donc un plan B. Lui et son père sont désormais ouvert à rejoindre un autre club et ils commenceront à écouter les offres dans les prochains jours. Parmi les clubs qui envisagent de conclure un nouveau contrat avec l’Argentin, le PSG se trouve en première position.