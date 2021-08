Le basketball Challenge tour du Bénin, initié par la Fédération béninoise de basketball (FBBB) et ses partenaires, a pris fin ce dimanche 22 août 2021 au centre communautaire EYA d’Akpakpa à Cotonou. Après les étapes de Natitingou, de Parakou, d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo et Cotonou qui ont permis de désigner les participants à l’étape finale, les champions et vice-champions de chaque étape se sont retrouvés donc ce dimanche pour dégager les quatre grands vainqueurs de ce tournoi de basketball 3X3.

A l’issue des différentes rencontres et les quatre finales, Kingdom chez les seniors hommes, Young Taem chez les dames, Espoirs au niveau des U18 dames et EBD au niveau des U18 hommes ont été sacrés. Pour y arriver, chaque de ces quatre équipes a multiplié les rencontres durant toute la journée pour passer d’abord l’étape des quarts de finale ensuite les demi-finales pour enfin disputer la finale dans sa catégorie. Le public amoureux de la balle au panier a pu regarder de belles oppositions entre les différentes équipes qui ont pris part à cette ultime étape de ce basketball Challenge tour du Bénin.

Au niveau des U18 dames, Espoirs de Porto-Novo a arraché sa place en finale en disposant de l’équipe GTL 5-3 au bout d’une rencontre âprement disputée. En finale, Espoirs a joué Banakou de Parakou qui a battu Saka City en demi-finale 7-3. Cette finale a tenu toutes ses promesses avec deux équipes assez techniques et bien organisées. A l’arrivée, c’est l’équipe Espoirs qui a remporté le match. Andilath Adoumbou et ses copines ont battu Banakou 10-07. Chez les hommes U18, la team EBD n’a laissé aucune chance à Death. Elle s’est baladée 11-01 et remporte la première place. Chez les seniors hommes, Kingdom qui a marché sur ses différents adversaires lors des différentes confrontations a pris logiquement le meilleur sur Wolves par le score de 13-11. Du côté des dames la première place est revenue à la Young Taem qui a imposé sa maîtrise du jeu à Winners 08-06.

Le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismahinl Onifadé a précisé que c’est pour la première fois que ce challenge est organisé au Bénin. « Nous avons eu droit ce soir pour l’apothéose, à des matchs de belle facture, de bonne qualité puisse que ça a permis d’opposer les meilleurs de tous les challenges que nous avons eus à réaliser sur l’ensemble du territoire national depuis plusieurs semaines », a fait savoir le président. Ce basketball challenge tour du Bénin a permis « de dégager nos meilleures ( un minimum de 20 joueurs par catégorie d’âge et sexe pour préparer les échéances africaines ». Car, depuis quatre ans, le Bénin a pris l’habitude de participer aux éliminatoires de la coupe d’Afrique de basketball 3×3 et parvient à se qualifier pour les phases finales chaque année. Donc, la fédération ne veut déroger à cette habitude.