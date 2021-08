Il était jusqu’à ce jour, le président de l’Alliance Iroko. Mais, ce jeudi 19 août 2021, Bertin Koovi a annoncé, par le biais d’un audio, qu’il adhère officiellement au parti Bloc Républicain (BR). Ce bloc est l’un des deux partis politiques initiés par le président Patrice Talon. Depuis son retour d’exil, Bertin Koovi a toujours soutenu ouvertement les actions de Patrice Talon. Dans l’audio, il explique les raisons de son choix.

Après avoir compris le bien-fondé de la réforme du système partisan initié par le président de la République Patrice Talon, Bertin Koovi et son alliance Iroko ont décidé de rejoindre le Bloc républicain (BR). L’ancien opposant n’a pas souhaité être président de l’alliance Iroko pour jouer les présidents de parti politique. C’est pourquoi, il a décidé de saborder l’alliance Iroko et de choisir ce qu’il appelle l’un des frères siamois. Son alliance et lui ont choisi d’intégrer un bloc pour apporter leurs idées et réflexions. Ils veulent apporter ce qui caractérise l’Alliance Iroko et qui est la construction d’une économie fondamentale pour un développement à visage humain selon lui. Il estime que tout seul, ils ne vont pas y parvenir mais dans un groupe, ils vont réussir à échanger avec d’autres, à leur expliquer le bien-fondé de cette proposition et peut-être des voix plus autorisées portant la même idée vont porter la chose pour un début d’application de l’économie fondamentale.

Pour effectuer le choix de leur parti, ils ont eu des critères. La base a choisi dans un premier temps le Bloc républicain. Mais au-delà de la base, les raisons qui fondent le choix de Bertin Koovi c’est le critère de la rigueur. Il dit avoir observé l’Union progressiste (UP) et avoir de l’admiration pour Bruno Amoussou. Il dit aussi avoir observé le BR et avoir de l’admiration pour le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Mais, il choisit le Bloc républicain parce qu’il y a beaucoup qui ont quitté le parti et on n’a pas essayé de les retenir. Pour lui, le choix de rester dans un parti politique doit être un choix libre. Et le choix de partir aussi. Il a vu des gens qui voulaient quitter l’UP et le président Bruno Amoussou les en as dissuadé. Le BR a même retiré de ses rangs le ministre Jean-Michel Abimbola pour fautes graves. Pour Koovi, « il faut du courage politique, de la rigueur dans la gestion des êtres humains pour poser un tel acte ». Et lui, Bertin Koovi veut un parti qui a de la rigueur. Sans les énoncés, il indique qu’il y a d’autres contingences qui l’ont poussé vers le BR.