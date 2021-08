Le chef de fil de l’opposition, Paul Hounkpè a eu une séance de travail le jeudi 26 août 2021 au siège de Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) avec le président du Mouvement populaire de libération (MPL), Expérience Tèbè. Le remplaçant de Sabi Korogoné à la tête du MPL dit avoir saisi la main tendue de Paul Hounkpè. Et au terme de ce tête-à-tête, Expérience Tèbè semble regarder dans le même sens que le chef de fil de l’opposition par rapport à l’attitude à avoir face au régime en place.

« Si nous nous cramponnons sur nos émotions, le président Patrice Talon se foutra de nous », a confié Expérience Tèbè pour justifier sa rencontre avec Paul Hounkpè. Le président de MPL s’aligne sur l’idée de Hounkpè de voir une opposition plus aguerrie et unie afin de contrer les velléités du régime de Patrice Talon. Il rappelle : « nous étions les premiers à attaquer le Chef de file de l’opposition quand il a commencé sa tournée. Nous avons fustigé qu’il n’ait pas pris langue avec les parties de l’Opposition avant d’entamer cette tournée ». Donc, « maintenant qu’il a compris, nous pensons que le tir pourrait être corrigé ». Il explique qu’au MPL, ils sont « régaliens » et donc, ils n’ont rien « contre le Chef de file de l’opposition étant donné que c’est une loi qui le consacre ».

Expérience Tèbè précise que le MPL va répondre partout où il sera question des problèmes des béninois, de sa jeunesse, des questions de l’emploi et de la démocratie. Pour lui, le lieu importe peu, c’est l’aboutissement qui est à rechercher. Il informe que son parti n’est pas contre le cadre de concertation dont parle Paul Hounkpè. Sa formation politique est prête à rencontrer avec le chef de file de l’opposition le chef de l’État pour poser les problèmes et chercher les solutions. Car, « il n’est pas question de ne plus prendre part aux prochaines élections législatives ». Selon le président du MPL, Expérience Tèbè, « l’Opposition doit se donner les stratégies ».