On l’ignorait jusqu’à ce qu’il ne le dise lui-même au micro de l’Ortb. Victor Topanou, l’enseignant à l’Université d’Abomey-Calavi a entre-temps contracté la Covid-19. Ce qui lui a valu une hospitalisation au Centre de traitement d’Allada. « Il y a 10 jours, 15 jours en arrière, vous ne m’auriez pas reconnu. J’ai été testé positif au Covid. J’ai été évacué après une semaine de traitement pour insuffisance respiratoire avec des séquelles sur les poumons, sur les reins. Mais, apparemment avec beaucoup de chance, je serais arrivé à Allada en temps et en heure. Les médecins m’ont assuré que j’avais des lésions de 0,25% et qu’à 75%, ils sont arrivés à rattraper, mais ça commence par devenir inquiétant ; a fortiori lorsqu’on fait une embolie pulmonaire » raconte t-il.

“Les patients pris en charge très tôt ne meurent pas de la Covid”

Dans la suite de son récit, l’ancien ministre de la justice dit avoir compris que le plus important pour un malade du Covid c’est de se faire prendre en charge très tôt. D’ailleurs, les médecins lui ont dit que les patients pris en charge à temps, ne meurent pas de Covid. L’universitaire a par ailleurs exprimé son admiration devant la qualité des soins et des équipements du centre de traitement de Covid-19 d’Allada.

A l’en croire, il y a un professionnalisme extraordinaire à relever et à féliciter. Les équipements également sont à la hauteur des attentes. On n’a pas toujours idée, mais il y a un investissement total. C’est le top des tops, c’est la gratuité totale du traitement, apprécie-t-il. L’homme va pour cela féliciter et rendre hommage au gouvernement de Patrice Talon.