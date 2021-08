La Fédération béninoise de football (FBF) a tenu, le 24 août 2021 à Natitingou, une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les réformes et perceptives attendues pour le championnat national du Bénin pour le compte de la saison 2021-2022 ont été dévoilées. La date du lancement de la ligue Pro a été annoncé de même que les dispositions à prendre par les acteurs pour le bon déroulement de la saison dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

Au cours de cette assemblée générale ordinaire de la FBF, le secrétaire général Claude Paqui a dévoilé les perceptives pour la saison 2021-2022. Pour lui, elles se résument sur plusieurs plans avec pour ambition la réforme des championnats nationaux, la structuration de la direction technique nationale, la formation d’une licence CAF pour les entraîneurs et bien d’autres sont les points fondamentaux de la nouvelle stratégie en attente.

Des plans de marketing sont en étude pour apporter une touche au développement du sport roi. « Un plan marketing est en cours d’élaboration afin de redynamiser les contacts avec les sponsors potentiels, y compris les structures et agences intermédiaires de marketing ». Cette assemblée générale ordinaire a aussi permis de fixer la date du lancement de la Ligue Professionnelle. Ainsi, les équipes de l’élite du football béninois vont retrouver les pelouses à partir du 16 octobre prochain. Les autres championnats vont suivre aussi.

Pour ne pas favoriser la propagation du coronavirus, la Fédération a décidé que la vaccination contre la COVID-19 est la nouvelle règle établie par l’instance aux joueurs et aux staffs des clubs pour prendre part au nouveau championnat. Le président Mathurin de-Chacus a invité tous les membres du Comité exécutif de la FBF à se faire vacciner contre la pandémie sans délai. Il a annoncé au cours de cette assise que le gouvernement béninois va mettre à la disposition de la FBF, la somme de 1 milliard 200 millions de Francs CFA pour la construction du centre de sport et d’études dédié aux jeunes filles à Lokossa. Les différents délégués à cette assemblée générale ordinaire ont approuvé les différents rapports (moral, financier et d’activités du 19 septembre 2020 au 24 août 2021) à la quasi-unanimité. Le budget de l’Exercice 2022, saison 2021-2022 a aussi été approuvé.