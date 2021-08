La date des obsèques de l’ex-première dame Rosine Vieyra Soglo est fixée. L’ancienne députée et doyenne d’âge du parlement béninois sera inhumée le samedi 11 septembre 2021. Rappelée à Dieu le dimanche 25 juillet 2021, l’ex-première dame, sera inhumée dans l’intimité familiale à Cotonou. Les préparatifs de ces obsèques commencent en milieu de la semaine prochaine selon la programmation retenue par le comité d’organisation en concert avec la famille de la disparue.

Avant, l’enterrement prévu donc pour le 11 septembre prochain, le mercredi 8 septembre au siège de Vidolé à Kouhounou, il est prévu le recueillement et la signature du livre de condoléances. Les jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2021, il y aura également recueillement toujours au siège de l’association suivi de la veillée de prière et de l’animation folklorique. Le samedi 11 septembre 2021, en plus du recueillement et de l’animation folklorique, il y aura les hommages suivis de l’inhumation dans la stricte intimité familiale. Pour rappel, Rosine Vieyra Soglo fut avocate et présidente de fondatrice de l’association Vidolé.