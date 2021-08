« Le Bénin fera le maximum pour que vous soyez dans de meilleures conditions ». C’est ce qu’a dit le ministre de l’intérieur aux réfugiés burkinabé installés à Porga dans la commune de Matéri. En effet, Alassane Seidou et son collègue de la décentralisation Raphaël Akotègnon ont rendu visite à ces déplacés ayant fui les exactions des groupes terroristes actifs dans leur pays. Les membres du gouvernement avaient les bras chargés de vivres et de non vivres. Il s’agit de sacs de sorgho, de riz, de mil, d’haricot blanc, de pâtes alimentaires et de bidons d’huile.

“Le Bénin veille sur vous”

A tout ceci s’ajoute des sceaux, des bassines, des cartons de savon et bien d’autres choses. Alassane Seidou a exprimé à ces déplacés forcés, l’empathie du gouvernement béninois. « Nous partageons votre douleur, ce n’est pas de votre gré que vous avez quitté votre pays. Le Bénin veille sur vous et donnera le maximum pour rendre votre séjour ici heureux » leur a-t-il dit avant d’ajouter que leur pays d’accueil est resté en contact avec les autorités burkinabé.

« Nous voulons vous dire aussi que nous sommes en lien avec vos autorités et elles sont en train de travailler pour que les conditions objectives et subjectives soient créées dans votre pays, afin que vous puissiez y retourner et y vivre comme par le passé. Le gouvernement burkinabé est très préoccupé par votre situation » a déclaré le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Le geste du gouvernement n’a pas laissé indifférent, le maire de Matéri Robert Kassa.



Des certificats de demande d’asile distribués aux déplacés

Il a remercié le gouvernement pour son engagement en faveur du bien être de ces déplacés. L’édile a ensuite informé les ministres des actions qui ont déjà été menées par des partenaires comme l’Unicef, le préfet de l’Atacora, Plan Bénin et d’autres bonnes volontés, en faveur de ces déplacés. Ceux-ci ont reçu à l’occasion des certificats de demande d’asile, le temps que les procédures d’obtention du statut de réfugiés aboutissent. Il faut dire que plusieurs autres organisations onusiennes comme l’Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial ont aussi apporté leurs aides aux déplacés burkinabé jeudi.