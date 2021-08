Comme dans toutes les communes du Bénin, Abomey-Calavi a célébré dans la sobriété les 61 ans de l’indépendance du pays. La cérémonie a eu lieu dans la cour principale de l’hôtel de ville. Après le dépôt de gerbe, la revue des troupes constituées pour l’occasion des détachements de la police et de l’armée opérant dans la commune, le maire Angelo Ahouandjinou s’est adressé à ses administrés. L’édile a notamment exprimé son engagement à lutter contre la mafia foncière dans cette collectivité territoriale et invite les populations à accompagner la mairie et le gouvernement dans ce sens.

“C’est le moment où nous mettons définitivement fin à la mafia foncière“

« Le cycle d’évolution du développement d’Abomey-Calavi est dans une phase de relance des activités de lotissement. Cette opération sera faite de concert avec le comité interministériel et le comité technique chargé de la mise en œuvre des mesures gouvernementales sur les lotissements au Bénin. Nous saisissons l’occasion pour appeler toute la population à contribution car c’est le moment où nous mettons définitivement fin à la mafia foncière dans la commune d’Abomey-Calavi » a déclaré Angelo Ahouandjinou.

Rappelons que Georges Bada, le prédécesseur de M Ahouandjinou est en prison depuis plusieurs mois pour une affaire de bradage d’un domaine de 39 hectares à Abomey-Calavi. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, escroquerie et abus de fonction » . Des faits qu’il ne reconnaît pas. Lors de son procès, l’ex-édile a fait savoir qu’il avait juste respecté une décision de justice qui demandait à ce qu’on rétrocède les 39 hectares en question à Mme Kpohinto Zounon. Une décision appuyée par Jean-Claude Codjia, actuel préfet de l’Atlantique.