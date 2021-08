Le décès de Rosine Soglo n’a pas laissé indifférent la classe politique béninoise. Elle a salué, toutes tendances confondues, les qualités de l’illustre disparue. Nicéphore Soglo, époux de la défunte a aussi rendu hommage à sa femme dans une déclaration publiée ce jeudi 05 août sur le site du journal l’Evènement précis. L’ancien président béninois est notamment revenu sur les ennuis de santé de l’ex-députée avant sa disparition.

” Pour la première fois de notre vie, nous ne pouvions effectuer ensemble notre contrôle médical “

« Après elle avait perdu la vue, dans les circonstances que vous connaissez tous, c’est l’échec de son opération à la hanche et aux genoux dans une clinique parisienne, qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Et pour la première fois de notre vie, nous ne pouvions effectuer ensemble notre contrôle médical et aller ensuite en thalassothérapie » a regretté Nicéphore Soglo. Néanmoins, il dit l’appeler tous les soirs depuis son arrivée en France le mois dernier pour lui déclarer sa flamme.

« Elle riait, et me répondait : “moi aussi je t’aime”. C’est le dernier souvenir que je garde d’elle de son pèlerinage terrestre » raconte l’ex-chef d’Etat, reconnaissant envers son épouse de tous ce qu’elle lui a apporté durant ces 30 ans et plus passés à ses côtés. Aujourd’hui comme hier, elle est « toujours restée à mes côtés, prodiguant de sages conseils, des mises en gardes judicieuses, m’entourant d’une affection presque maternelle et d’un amour désintéressé. Je ne remercierai jamais assez Me Rosine Vieyra Soglo pour le soutien moral qu’elle m’a apporté depuis mon élection au poste de Premier ministre, pendant ces heures de durs labeurs, et qu’elle continuera, j’en suis sûr de m’apporter » a déclaré l’ancien président béninois.