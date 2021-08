La Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) a décidé d’augmenter le prix du ciment produit par ses usines dès le 1er septembre prochain. A partir de cette date donc, le prix de la tonne de ciment de type CEM II 32,5 R passera à 64 .617 francs Cfa TTC. Pour le ciment NOCIBE de type CEM II 42,5 R , la tonne sera vendue à 66.997 francs Cfa TTC. La Nouvelle Cimenterie du Bénin prie sa clientèle de prendre les dispositions nécessaires avant le 1er septembre prochain.

Une convention révisée en 2019

La note d’information est signée du directeur commercial et marketing de la NOCIBE Nouroudine Diop. Rappelons que la société a démarré ses activités en 2013 dans la commune d’Adja-Ouèrè (département du Plateau). Une convention minière la lie à l’Etat béninois.

Une convention que le président de la République Patrice Talon avait cherché à réviser en 2018. Il parviendra finalement à ses fins en octobre 2019. Ce nouveau contrat aurait rétabli les intérêts et prérogatives de l’Etat béninois et remis en cause les avantages que la NOCIBE prenait déjà pour acquis.