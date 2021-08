La première dame de la France n’a visiblement pas trop apprécié que la journaliste Gaël Tchakalof expose sa vie de couple dans son ouvrage qui parait le 25 août prochain. L’auteure de : « Tant qu’on est tous les deux au Point » a confié à la faveur d’une interview qu’elle a accordée au journal Le Point, la réaction de Brigitte Macron suite à l’annonce de son travail. La femme qui était pourtant proche du couple présidentiel a fait savoir que ses difficultés ont commencé dès que ses intentions d’écrire un livre politique ont été révélées.

“Celle-ci a très mal réagi”

La première dame quant à elle, n’a pas été très tendre avec la journaliste quand elle a essayé d’entrer en contact avec elle. « Lorsque j’ai fait part à Brigitte Macron, par téléphone, de mon souhait de raconter la relation que la Première dame entretient avec le chef de l’État, celle-ci a très mal réagi », a confié la journaliste Gaël Tchakalof.

« Cela m’a fait de la peine. Au point de pleurer, sangloter, hoqueter. Je lui ai dit : ‘Je venais de t’indiquer que mon livre traiterait de vous deux, et non du président seulement, qu’il me semblait impossible d’écrire sur lui sans écrire sur toi. Tu ne l’as pas supporté. Tes verbes radicaux, métalliques, définitifs, ta colère froide ont interrompu notre échange. », a-t-elle poursuivi au cours de cette interview.

La confidence de la mère de Macron

Rappelons que le livre dans la parution est prévue pour le 25 août traite du couple présidentiel français. Selon des extraits qui sont parus dans la presse, la mère du président français a fait quelques confidences sur sa relation Brigitte. « Pour moi, Brigitte n’est pas une belle-fille. C’est une amie comme je n’en ai pas d’autres, on a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout », a confié la mère d’Emmanuel Macron.