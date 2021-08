La Chine est visiblement en train de ravir la vedette aux chocolatiers suisses sur le continent africain. Selon des informations qui ont été rapportées par des médias économiques en Afrique, la puissance asiatique a fait des investissements assez importants en Côte d’Ivoire et au Ghana. Ces deux pays d’Afrique de l’Ouest qui sont les plus grands producteurs de cacaos sur le continent avaient jusqu’ici collaboré avec les chocolatiers suisses.

La Chine injecte 216 milliards de francs CFA en Côte d’Ivoire

Les collaborations n’ont tout de même pas été que pacifiques entre les firmes occidentales et les producteurs locaux. Il y a un peu moins d’un an en Côte d’Ivoire, la construction d’une usine de cacao susceptible de traiter à terme 50’000 tonnes de fèves par année avait été lancée par les autorités de ce pays à Abidjan. Cette infrastructure aura ainsi le mérite de permettre la transformation d’une plus grande quantité de cacao sur place au lieu de le vendre à des firmes étrangères.

La Chine a par ailleurs financé sous forme de prêt la construction d’une usine similaire dans la ville portuaire de San Pedro. Au total, ce projet coutera à la puissance asiatique un montant de 216 milliards de francs CFA. D’autres infrastructures sont en train d’être érigées sur le sol ivoirien toujours avec l’appui de la Chine pour faciliter la transformation des cacaos. Avant le pays d’Alassane Ouattara, le Ghana avait déjà bénéficié de pareil soutien de la Chine.

100 millions de dollars au Ghana

En septembre 2019 un protocole d’accord avait été signé avec le conglomérat étatique China General Technology Group (Genertec). L’objectif était de construire une usine de transformation dans l’ouest du pays, à Sefwi-Wiawso. Il s’agissait d’un projet dont le coût est évalué à 100 millions de dollars. Actuellement à 15%, cette usine devrait permettre au Ghana de pouvoir transformer 25% de son cacao.