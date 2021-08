Pour son premier match entrant dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 reportée en janvier prochain, le Sénégal affrontera l’équipe du Zimbabwe. C’est du moins ce qui ressort du tirage qui a été effectué ce mardi 17 août au Palais des Congrès de Yaoundé. Les Lions de la Teranga avaient déjà remporté en 2017 un match contre le Zimbabwe par un score de 2 buts à 0.

A part le Zimbabwe, le Sénégal rencontrera dans ce groupe B dans lequel il est classé les pays comme la Guinée et le Malawi. Les matchs de l’équipe sénégalaise se joueront dans une ville située à 217 Kilomètres de Yaoundé la capitale camerounaise. Nombreux sont les observateurs qui estiment que le groupe du Sénégal est à sa portée. Au micro de nos confrères de Rfi, l’ancien international sénégalais El-Hadji Diouf a fait savoir qu’il s’agit d’un « groupe ouvert ».

“Notre groupe est très ouvert”

« Notre groupe est très ouvert. Chacun devra jouer sa qualification à fond et respecter ses adversaires. Une finale pour nous sera le couronnement de tous nos efforts. Je pense que cette année est celle du Sénégal. Nous allons chercher la finale. Cela va être dur, mais à mon avis nous allons montrer de très belles choses pendant cette CAN. Tout est réuni pour avoir une belle compétition ». a confié l’ancien international sénégalais, finaliste de la CAN et quart de finaliste du Mondial en 2002.