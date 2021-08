Le 28 Août de l’année dernière, Chadwick Boseman, l’acteur principal du film à succès Black Panther poussait son dernier souffle à l’âge de 43 ans. L’information a fait l’effet d’une bombe, laissant les fans du film dans une profonde détresse alors que les informations circulaient sur une suite du film qui a fait un carton dans les salles de cinéma.

Plusieurs personnalités du monde du cinéma ont célébré l’acteur Chadwick Boseman qui est mort d’un cancer. Chadwick Boseman a même reçu un prix à titre posthume aux Golden Globes. Le samedi 28 Août dernier, marquait la disparition depuis un an du célèbre acteur. Sur les réseaux sociaux, des acteurs et figures du 7è art ont tenu à rendre un vibrant hommage à l’acteur disparu trop tôt.

Plusieurs messages touchants

Sur Instagram, Lupita Nyong’o, Kevin Hart, Omari Hardwick et plusieurs autres acteurs ont posté un message touchant à l’endroit de l’acteur. “Legends never die….rest in paradise KING!!!!!“, a écrit Kevin Hart en légende d’une photo sur laquelle on le voit avec l’acteur. Omari Hardwick connu comme “Ghost” dans la Série Power a écrit de son côté : “Tu me manques mon frère royal”. Le message de Lupita Nyong’o, actrice qui était à ses côtés dans Black Panther n’est pas passé inaperçu. “Je ne savais pas que son rire et son silence pourraient tous deux autant me manquer. Maintenant je le sais. Je le sais… Un an après sa mort, le souvenir de Chadwick Boseman continue de vivre en moi“, peut on lire en légende d’une publication sur son compte Instagram.