Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître est-on tenté de dire. En effet, le Bénin a réussi avec brio l’organisation du premier championnat national scolaire initié en partenariat avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Pour cette première édition qui s’est déroulée pendant une semaine au stade Omnisport de Grand Popo, c’est l’équipe des moins de 16 ans d’Avrankou qui a été sacrée championne chez les garçons. Chez les filles, le trophée final est revenu à l’équipe de Bassila, évoluant dans la même catégorie d’âge.

Des distinctions individuelles

Elle a battu l’équipe de Dowa sur le score de 2 buts à 0. Les garçons sont venus à bout de leur homologue de Comè sur le score de 2 buts à 1. Au chapitre des distinctions individuelles, le prix du meilleur gardien but est revenu à Ziad Chabi, du CEG Bassila. Narcisse Dah Kandji de l’équipe d’Avrankou s’empare du graal de meilleur buteur. Le prix du meilleur joueur du tournoi est revenu à Hector Dosseh. Le CEG Malanville arrache quant à lui, le prix de l’équipe Fair-play de la compétition.

Chez les filles, c’est Adam Boni Ihlan du CEG Dogbo qui s’est emparée du prix de la meilleure gardienne de but. Djibril Yasminath du CEG Bassila a arraché les prix de meilleure joueuse et de meilleure buteuse de la compétition. Le CEG Grand-Popo est parti avec le prix de l’équipe Fair-play. Notons que les finales masculine et féminine se sont déroulées devant plusieurs ministres, députés, élus communaux et autorités en charge du sport et du football béninois.

On a vu de jeunes reporters et de jeunes arbitres à l’œuvre

Il y avait également l’ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy, les représentants de la Confédération africaine de Football (FBF) et la représentante de FIFA Géraldine Heinen. Ce premier championnat scolaire a réuni des équipes venues des 12 départements du Bénin. On a aussi vu à l’œuvre de jeunes reporters et arbitres formés dans le cadre du programme « Jeunes officiels » lancé par l’Office béninois du sport scolaire sous l’égide du ministère des sports.