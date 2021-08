La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a publié récemment son Bulletin des Statistiques du mois de juin 2021. Elle y expose les raisons de l’envolée des prix des produits de première nécessité au Bénin. On retient du document que cet état de choses s’explique essentiellement par un renchérissement des produits alimentaires (+ 12%), notamment les céréales locales (+21,5%), les huiles (+22,6%), les légumes frais (+15,9%) ainsi que les produits à base de féculents spécialement le gari (+75%).

« Ces évolutions sont en lien avec la baisse de la production céréalière de 0,8% et des contre-performances de la filière manioc. La flambée des prix serait également liée à l’augmentation des exportations de denrées alimentaires vers le Nigéria à la faveur de la réouverture des frontières avec ce pays » explique le document de la BCEAO. Il faut dire que le Bénin avait aussi justifié la hausse du prix des produits de consommation par des exportations non autorisées vers le Nigéria mais aussi le Niger. Il ajoutait à tout ceci, la baisse de la pluviométrie.

Le Bénin et le Togo en tête

Dans son bulletin mensuel, la BCEAO signale que l’accélération de la hausse du niveau général des prix est principalement imprimée par le Bénin et le Togo où les taux d’inflation se sont établis respectivement à 4,6% et 6,2% en juin 2021 contre 1,7% et 3,8% en mai. Pour rappel, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest compte comme pays membres le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.