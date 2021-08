Le 22 septembre 2021, conformément à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 31 décembre 2020, les Nations Unies convoqueront une réunion de haut niveau d’une journée, au niveau des chefs d’État et de gouvernement, pour marquer le 20ème anniversaire de la Déclaration de Durban, qui a été adoptée lors de la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme en 2001, tenue à Durban, en Afrique du Sud.

Mais selon les observateurs, « la conférence de Durban de 2001 a été marquée par des manifestations d’intolérance, d’antisémitisme et des revendications infondées contre l’État juif ». De fait de nombreux pays dès la seconde édition de la conférence en 2009, ont refusé de participer à la conférence. La France présente en 2009 mais absente en 2011, a fait savoir via l’Élysée que pour le 20ème anniversaire de la conférence, le pays cette fois encore ne serait pas présent.

« La France ne participera pas à la conférence(…)cette année »

« Préoccupé par un historique de propos antisémites tenus lors de la conférence de l’ONU sur le racisme, dite conférence de Durban, le président de la République a décidé que la France ne participera pas à la conférence de suivi qui se tiendra cette année » a annoncé vendredi le bureau d’Emmanuel Macron. Ainsi donc, le président français Emmanuel Macron ne sera pas présent au meeting de New York, en suivi d’une position adoptée depuis la première édition de la conférence en 2001.

En 2008 déjà, avant la seconde édition de la conférence, le président Nicolas Sarkozy avait prévenu : « La conférence de Durban en 2001 a entraîné des dérives intolérables de la part de certains États et de nombreuses ONG qui ont fait de la conférence un forum contre Israël. (…) La France ne permettra pas une répétition des excès et des abus de 2001. Nos partenaires européens partagent les préoccupations de la France ». Mais en 2009, les déclarations antisémites avaient connu une montée en puissance.

À ce moment-là, les diplomates de pays de l’UE présents avaient en un geste de protestation abruptement quitté la conférence. C’est que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, orateur d’ouverture avait alors déclaré : « Le sionisme mondial personnifie le racisme. Il recourt faussement à la religion et abuse des sentiments religieux pour cacher sa haine et son visage laid ». Et dès 2011, pour le dixième anniversaire de la déclaration de Durban, la France avec 15 autres pays refusaient de participer à la Conférence.