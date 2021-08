Un homme qui s’était fait passer pour un employé du service publique de santé britannique, NHS pour tromper une femme de 92 ans en lui vendant un faux vaccin Covid-19 a été condamné à trois ans et demi de prison. Kathleen Martin, maintenant âgée de 93 ans, avait autorisé David Chambers, 33 ans, à entrer chez elle à Surbiton, dans le sud-ouest de Londres, le 30 décembre 2020, alors que les équipes de vaccination était d’abord déployées auprès des personnes vulnérables.

Elle avait récemment été contactée par son cabinet médical et pensait que Chambers, qui portait un faux badge, avait été envoyé pour lui administrer le vaccin. Il lui a demandé de retrousser sa manche et a fait semblant de lui donner le coup, en appuyant quelque chose qu’elle a décrit comme un « outil semblable à une fléchette » contre l’arrière de son poignet. En effet, Chambers, qui n’a rien injecté à sa victime, lui a facturé le service à 140 livres sterling (194 $), puis est revenu quelques jours plus tard, le 4 janvier, pour exiger 100 £ supplémentaires, qu’elle a refusé de payer.

Une ordonnance de sept ans

Dans un communiqué, Mme Martin a qualifié l’arnaque de « déchirante », mais a déclaré qu’elle espérait que cela « n’empêcherait pas les gens de se faire vacciner ». Chambers a été condamné vendredi à Kingston Crown Court après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude par fausse déclaration et coups et blessures lors d’une audience précédente. Chambers a également reçu une ordonnance de sept ans pour comportement criminel afin de l’empêcher de cibler les victimes âgées à leur domicile.

Le tribunal a appris qu’il avait déjà été emprisonné pendant 18 mois pour avoir cambriolé une femme âgée après lui avoir dit qu’il devait vérifier sa chaudière et ses radiateurs. Il a également été condamné à une peine avec sursis, qui a ensuite été activée, pour avoir escroqué deux victimes âgées en affirmant qu’il avait besoin d’emprunter de l’argent pour un serrurier après avoir été exclu de son domicile.