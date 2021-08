Au Bénin, les cas de Covid-19 ont explosé ces dernières semaines. En dehors des gestes barrières qui sont fortement recommandés par le ministère de la santé pour faire descendre la courbe de contamination, il y a aussi la vaccination. La campagne d’immunisation démarrée en mars dernier se poursuit inexorablement. De nouveaux centres de vaccination ont été ouverts pour accueillir plus de personnes. Au nombre de 78 autrefois, ces centres sont passés à 115 depuis le mercredi 18 août dernier.

Le Bénin a enregistré plus de 1600 cas actifs de Covid-19 dont 119 décès

Ils sont disséminés sur le territoire national. Le vœu du gouvernement est que ces centres ne désemplissent pas, surtout en cette période ou la maladie prend de l’ampleur. Selon les chiffres publiés sur la plateforme gouvernementale le 18 août dernier, le Bénin a enregistré plus de 1600 cas actifs de Covid-19 dont 119 décès. La veille, les données en provenance des centres de traitement et de prise en charge des malades du Covid-19 signalaient une dizaine de morts.

Le travail de sensibilisation doit semble-t-il se poursuivre pour que les béninois prennent encore un peu plus conscience de la gravité de ce virus. En effet, un tour dans nos villes et quartiers permettent de constater que le port de masques n’est pas le comportement le plus répandu, encore moins l’observance de la distanciation sociale.