Dick Farrel, un ancien animateur de télévision et de radio de droite est décrit comme un ardent partisan de Donald Trump. Farrel a défendu avec hargne les théories du complot de fraude électorale de 2020. Mais surtout, il a vivement critiqué le Dr Anthony Fauci, immunologue et conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, et remis en cause l’efficacité des vaccins contre le coronavirus et exhorté ses auditeurs à ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Le 4 août dernier, l’homme est décédé après avoir contracté le virus.

« J’aurais aimé avoir le vaccin ! »

Dick Farrel, 65 ans et originaire du Queens à New York, présentait des émissions de radio en Floride. Il a également travaillé comme présentateur suppléant pour le journal de droite Newsmax. L’homme, décrit comme un animateur pionnier des « discussions de choc », a très tôt épousé les idées de Donald Trump et a ardemment œuvré à la notoriété des théories de fraude électorale du président républicain, lors des joutes présidentielles de 2020. Un journaliste qui avait la réputation de n’avoir pas peur de la polémique.

Très tôt également, Farrel a été un critique virulent et farouche des vaccins contre le coronavirus. Sur ses émissions et sur les réseaux sociaux, l’homme de médias avait qualifié ces vaccins de « faux ». Il a également critiqué des autorités sanitaires du pays en première ligne contre la pandémie, notamment le Dr Anthony Fauci, qu’il a qualifié de « monstre du mensonge ». Aussi récemment qu’en juin, il avait exhorté les gens à ne pas se faire vacciner. Début juillet, l’homme de 65 ans écrivait «Deux potes que je connais, se sont faits vacciner et ont maintenant le Corona, hospitalisés dans un état critique. Merci Moderna, POUR RIEN! ».

Cependant, lorsque COVID-19 l’a envoyé à l’hôpital pendant trois semaines, le sexagénaire semble avoir changé d’opinion sur la maladie. Selon des amis, il a rapidement exhorté ses amis à se faire vacciner. Amy Leigh Hair, une amie proche de Farrel, écrivait en hommage sur Facebook : « COVID a emmené l’un de mes meilleurs amis ! RIP Dick Farrel. Il est la raison pour laquelle j’ai reçu le vaccin. Il m’a envoyé un texto et m’a dit : Prends-le! ». Selon la femme, Farrel lui aurait confié reconnaitre que ce virus « n’était pas une blague » et il aurait ajouté : « J’aurais aimé avoir le vaccin ! »