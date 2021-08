Après avoir enduré de nombreux défis avec son vaccin, le fabricant de médicaments AstraZeneca a montré que son médicament d’anticorps à action prolongée réduisait le risque d’infection symptomatique à coronavirus de 77%. Ces résultats sont obtenus après une étude à un stade avancé, incitant l’entreprise à demander une approbation d’urgence. Un dirigeant de la société pharmaceutique a déclaré que la perspective d’offrir un nouveau traitement pour prévenir le Covid-19 pourrait positionner le fabricant britannique de médicaments en tant que fournisseur à la fois de vaccins et de médicaments qui protègent contre la maladie.

D’après les responsables de la société, le médicament anticorps AZD7442 empêche le Covid-19. Il n’y a eu aucun cas de Covid-19 grave ou de décès liés au virus après l’administration du AZD7442. L’annonce de ces résultats est intervenue après qu’un autre dirigeant de premier plan, Ruud Dobber, ait déclaré le mois dernier que différentes options étaient à l’étude pour les opérations de vaccination, qui découlent d’une collaboration avec l’Université d’Oxford. « Lorsque nous avons parlé des décisions concernant le vaccin, nous avons évidemment dit que nous voulions également voir quels étaient les résultats de 7442 », a confié un responsable à Reuters.

Le premier a livré deux molécules contre le Covid

« Aucune autre entreprise n’a livré deux molécules contre le SRAS-CoV2. Cela nous aide certainement à nous positionner en termes de Covid », a-t-il ajouté. Alors que plusieurs vaccins Covid-19 ont été inventés, testés et déployés à des vitesses inhabituellement rapides, le développement de traitements par anticorps et d’autres thérapies fiables a été plus lent, avec des résultats plus mitigés. Mais récemment, les traitements par anticorps ont suscité des espoirs en tant qu’outils précieux pour lutter contre les cas graves et réduire les décès.