En Inde, un nouveau vaccin a vu le jour pour lutter contre le covid-19. Selon les informations rapportées par The Times of India sur ce vaccin dénommé ZyCov-D, il a été développé par la société Zydus Cadila. Il s’agit d’un vaccin à ADN. L’agence indienne du médicament a donné une autorisation d’utilisation d’urgence de ce produit le 20 août dernier.

A en croire les prévisions qui ont été faites sur le ZyCov-D, 120 millions de doses seront produite chaque année. Il serait efficace à près de 70% selon l’annonce qui a été faite par le fabricant. «L’Inde est prête à lancer le premier vaccin contre le Covid-19 à base d’ADN, qui sera administré aux enfants de plus de 12 ans ainsi qu’aux adultes», a laissé lire le quotidien The Times of India.

Quatrième vaccin en Inde

«Il s’agira du quatrième vaccin anti-Covid-19 disponible pour une utilisation massive en Inde après le Covishield, le Covaxin et le Spoutnik V. Au total, six vaccins ont été approuvés pour une utilisation en Inde (pour une utilisation d’urgence)», a poursuivi le quotidien indien. Jusqu’à nos jours, l’Inde est déjà parvenu à administrer plus de 570 millions de doses de vaccin. D’ici la fin de l’année, ce pays espère pouvoir vacciner sa population adulte de 950 millions d’habitants.