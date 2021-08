Alors que la pandémie du coronavirus s’intensifie avec le variant delta, l’Organisation mondiale de la santé n’oublie pas la piste d’un traitement même si plusieurs vaccins existent. Il faut reconnaître que si des traitements sont trouvés en plus des vaccins, la lutte contre la pandémie sera encore plus efficace. et pour se faire, plusieurs essais seront bientôt lancés avec des médicaments existants.

L’information a été rendue publique par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trois traitements seront ainsi testés : l’artésunate, l’imatinib et l’infliximab. « L’artésunate, un traitement contre le paludisme dans sa forme grave ; l’imatinib, un médicament contre certains cancers et l’infliximab, un traitement pour les troubles du système immunitaire » a affirmé M. Ghebreyesus. L’artésunate est en réalité, un dérivé semi-synthétique du groupe de l’artémisinine qui est elle-même une substance active médicamenteuse isolée de la plante Artemisia annua. Cette plante est par ailleurs la principale substance du covid-organics utilisé par les malgaches.

Covid-organics des malgaches

L’artemisia avait été mise en avant il y a quelques mois par le président malgache qui affirmait que cette plante avait été utilisée dans le traitement proposé par le pays. L’OMS avait toutefois appelé à la prudence affirmant qu’il fallait avant faire des tests suivant les normes internationales. L’annonce du test d’un traitement à base d’artemisia va donc permettre d’en savoir plus sur l’efficacité de cette plante contre le virus du covid-19.