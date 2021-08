La Chine, malgré le fait que la pandémie se soit déclarée sur son territoire en premier, à Wuhan notamment, a stupéfié le monde par sa rapidité et son efficacité à circonscrire la propagation du virus. Verrouillage systématique, fermeture de frontières, campagnes massives de test ont fait leur preuve. Mais très tôt le variant Delta a fait son apparition, les statistiques alarmantes aussi. Un virologue éminent, Zhang Wenhong a récemment sur les sociaux critiqué la politique étatique contre la pandémie. Depuis les qualifications du virologue sont remises en question avec contre lui une enquête ouverte pour plagiat en ce qui concernait sa thèse de doctorat.

Zhang Wenhong attaqué dans sa crédibilité

Le Dr Zhang Wenhong est à la tête du centre des maladies infectieuses de l’hôpital Huashan de l’université de Fudan, en Chine, et est joyeusement décrit par les médias d’État comme le « Fauci de la Chine ». Tant son action et ses connaissances en matière de covid font l’unanimité. Sur Weibo, le Twitter chinois, le 29 juillet, le scientifique a déclaré que la Chine devait trouver un moyen “d’apprendre à vivre avec” le Covid. « La voie que la Chine choisira à l’avenir aidera à établir une communication avec le monde et un retour à une vie normale, tout en protégeant les citoyens de la peur des virus », a écrit le Dr Wenhong.

La suggestion remettant en question la stratégie de tolérance zéro du pays pour contrôler la pandémie, a bien entendu, particulièrement offusqué les autorités du pays selon la presse chinoise. Les propos du virologue laissant entendre que le gouvernement chinois devait reconnaitre qu’il était dépassé par la pandémie. Zhang Wenhong s’est retrouvé accusé de s’être laissé corrompre par « des idées étrangères », quand ses qualifications académiques étaient subitement passées au crible.

C’est sur les réseaux sociaux que les accusations étaient d’abord apparues accusant le virologue d’avoir en 2000, lors de la délivrance de sa thèse de doctorat, « plagier » des portions entières d’une publication du Dr Huang Hainan, professeur au Qilu Institute of Technology, présentée dans le Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases en 1998. L’Université Fudan qui avait accordé son grade au Dr Wenhong a déclaré ce dimanche être « au courant des critiques en ligne et avait lancé une enquête sur le diplôme qu’il a décerné à Zhang en 2000 ». L’université promettant de publier le résultat de ses investigations en temps opportun. Il était évident que jusqu’à la fin des investigations , le scientifique ne serait plus autorisé à faire des recommandations publiques.