À travers le Japon et notamment aux Jeux olympiques de Tokyo, de nouveaux cas de Covid continuent d’être identifiés , alors que les jeux entrent dans leur dernière semaine. Les données recueillies par le Comité international olympique (CIO) montrent qu’au 4 août, il y avait plus de 320 cas de Covid liés aux JO depuis le 1er juillet. Des cas comprenant « des athlètes, des employés du comité d’organisation des Jeux olympiques et des comités nationaux, des sous-traitants, des bénévoles travaillant aux jeux, ainsi que des membres des médias ». C’est dans de telles circonstances qu’un édile japonais voulant célébrer la médaille d’or de l’un des athlètes champions du pays, a porté, au mépris de toutes les mesures anti-covid établies, la précieuse récompense à sa bouche.

« La médaille de Mme Goto peut immédiatement être échangée »

La star du softball Miu Goto assistait à un événement pour célébrer la victoire historique du Japon sur les favoris des États-Unis, ce qui a permis d’obtenir une médaille d’or pour le pays hôte aux Jeux de Tokyo. Malheureusement pour Goto, l’événement commémoratif s’est avéré un peu plus mouvementé que ce à quoi elle s’attendait probablement. Takashi Kawamura, le maire de la ville de Nagoya, l’un des principaux hubs industriels de la région de Tokyo réussissant à avoir la médaille d’or étincelante de Goto entre les mains, a décidé d’enlever son masque et de la porter à sa bouche.

L’idée pour l’édile étant devant la presse, de mordiller la médaille, mimant ainsi le geste traditionnel des athlètes olympiques lorsqu’ils reçoivent une médaille d’Or. Un geste qui bien entendu a, tout de suite, suscité la polémique et de multiples protestations sur les réseaux sociaux japonais et directement sur la table du Comité international Olympique. Dans une déclaration ce jeudi les responsables Olympiques pour le Japon déclaraient : « Avec le soutien du Comité International Olympique et conformément à sa propre intention, la médaille de Mme Goto peut immédiatement être échangée contre une nouvelle ».

Lorsque les images ont inondé les médias sociaux, Kawamura, devant les nombreuses réactions, « 8000 plaintes déposées au Comité Olympique » selon la presse locale, a été obligé de présenter des excuses. « J’ai oublié mon poste de maire de Nagoya et j’ai agi d’une manière extrêmement inappropriée », a déclaré Takashi Kawamura aux journalistes. Et le maire d’ajouter : « Je suis pleinement conscient que je devrais y réfléchir. Je suis vraiment désolé d’avoir outragé le trésor de la médaillée d’or ». Le maire a déclaré que la médaille n’était pas endommagée, mais a proposé de prendre à sa charge l’octroi d’une nouvelle à l’athlète.